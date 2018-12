Parma-Roma 0-2 | Cristante e Under: la fine del 2018 è dolce

La Roma vince 2 a 0 contro il Parma nel match della 19^ di Serie A. Al Tardini la partita si gioca a ritmi bassi con poche occasioni per entrambe le squadre. Nella ripresa Bryan Cristante rompe l'equilibrio e nel finale Cengiz Under sugella la vittoria in trasferta. Vittoria meritata per i ragazzi di Eusebio Di Francesco.

I gialorossi provano fin da subito a far la partita con il Parma che si chiude e riparte con Gervinho e Biabiany. Al 16' Cristante ci prova: palla larghissima. Al 26' la Roma crea una chance ma Under calcia malamente sul primo palo. La grande occasione, però, è del Parma con Siligardi che chiama Olsen alla grande parata.

La partita vive di lampi con gli emiliani che non soffrono molto. Al 40' prima occasione vera per la Roma con Kluivert che, però, spreca. Dzeko imbuca per Under, che cerca sul secondo palo Kluivert con un cross radente: l'olandese allunga la falcata e calcia a lato in spaccata. Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia.

Al 59' arriva il gol. Fendente teso dalla bandierina di Under, Cristante svetta indisturbato nell'area piccola e fredda Sepe con una zuccata chirurgica. Roma avanti al Tardini dopo tredici minuti. E' 1 a 0. Al 76' lampo del neo-entrato Pellegrini, che cerca Dzeko con un tocco d'esterno sporcato da Bastoni: deviazione che libera sul secondo palo Under, abile a freddare Sepe di prima intenzione da pochi passi. E' 2 a 0. E' il gol che chiude la partita.

Il tabellino di Parma-Roma

Parma (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 6,5, Bruno Alves 6,5, Bastoni 6,5, Gagliolo 6; Deiola 5,5, Stulac 5,5, Barillà 5,5 (80' Di Gaudio sv); Gervinho 5,5, Siligardi 5,5 (61' Ceravolo 6), Biabiany 5,5 (68' Sprocati 6). A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Gobbi, Rigoni, Dezi, Ciciretti. Allenatore: D'Aversa.

Roma (4-2-3-1): Olsen 6,5; Florenzi 6, Fazio 6, Manolas 6 (60' Juan Jesus 6), Kolarov 6; Cristante 7, Nzonzi 6,5; Kluivert 5, Zaniolo 5,5 (75' Pellegrini 6,5), Under 7; Dzeko 5,5 (83' Schick sv). A disposzione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Karsdorp, Marcano, Lu. Pellegrini, Pastore, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

Marcatori: Cristante (R), Under (R)

Ammoniti: Barillà (P)



