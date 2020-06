Roma, tifosi contestano Pallotta e gli augurano la morte: "Te volemo bacià freddo"

Contestazione dai toni a Roma contro il presidente James Pallotta, bersaglio non nuovo dei tifosi che non gli hanno perdonato il trattamento riservato a Francesco Totti e Daniele De Rossi e, al momento, la gestione del club (sempre più in rosso) che si avvia all'ennesimo ridimensionamento.

Nella notte infatti sono comparsi alcuni striscioni che attaccano duramente l'imprenditore americano, sia in zona Eur che a Trigoria.

Il primo, affisso sotto la sede del club in viale Tolstoj, recita: "A Roma di papponi ne so passati tanti. Tu li batti tutti quanti!". Il secondo, dai toni ancora più pesanti, è stato posizionato sul muro esterno del centro tecnico dell'As Roma: "Pallotta te volemo bacià freddo". La firma è del Gruppo R.V.

