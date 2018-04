Roma, Pallotta "Entro 5 anni vorrei vincere tutto"

"Entro cinque anni vorrei che la Roma avesse uno stadio, vincesse una Champions, uno Scudetto e una coppa Italia". James Pallotta fissa gli obiettivi per il futuro giallorosso. "Ho le mie superstizioni", per non si nasconde e ad Espn confessa: "Non sono mai stato a Kiev. È una bella città, mi piacerebbe andarci. Le mie superstizioni sul fatto di vedere la Roma solo nelle partite in casa? Non è una partita in casa per chiunque avrà la fortuna di giocarla. Non credo che qualcosa mi potrebbe impedire di guardarla".