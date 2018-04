Festa Roma: bagno nella fontana di Piazza del Popolo, Pallotta pagherà la multa

Tra festeggiamenti per le strade e caroselli in città per la vittoria della Roma contro il Barcellona c'è anche l'immagine di anche un James Pallotta scatenato. I video postati sui social hanno documentato come il presidente si fa largo tra i tifosi, raggiunge la fontana di piazza del Popolo e si tuffa di schiena nella vasca.

Un video che ha indignato alcuni che si sono chiesti se mai Pallotta sarebbe stato sanzionato per il gesto, così come da legge. Ebbene sì. Pallotta si è sentito con la sindaca di Roma Virginia Raggi, scusandosi per quanto accaduto e rassicurando che pagherà la multa. A quanto si apprende è stata una telefonata cordiale e i due si vedranno in Campidoglio nel pomeriggio.