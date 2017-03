Roma, Pallotta: "Col Napoli formazione sbagliata. Errori in fase di mercato"

Parole distinate a far discutere quelle rilasciate da James Pallotta, a Sirius XM Radio, una web radio americana. Il presidente della Roma ha parlato in particolare della gara di Europa League con il Lione, del match perso col Napoli, del mercato e di marketing.

"La cosa frustrante è che abbiamo giocato bene contro il Lione - le sue parole - poi è finita la benzina. Credo che alcuni giocatori siano stanchi per i troppi minuti giocati, e questo è dovuto sia agli infortuni, sia credo alle nostre scelte nel mercato estivo, non sono state fatte scelte giuste su chi tenere e chi no. Dovevamo cambiare politica sui giovani che abbiamo mandato in prestito, ci avrebbero fatto comodo per dare riposo ai titolari".

"Molti giocatori hanno giocato tanto, come Fazio, ad esempio, nelle ultime tre partite ha avuto un momento difficile. Negli ultimi due anni non ha giocato molto per via degli infortuni, ora è sempre in campo e penso sia un po' stanco", ha continuato poi Pallotta che ha lanciato una frecciata anche a Spalletti: "Nel caso del Napoli, prima della partita non avevo buone sensazioni per la formazione. Abbiamo inserito Salah a 35 minuti dalla fine, con lui abbiamo creato tante occasioni e preso due pali. Ha riaperto la partita, magari poteva essere messo in campo prima o dall’inizio, penso che lo abbia ammesso anche Spalletti dopo la partita".

Poi sull’accordo con la Nike: "Noi dobbiamo fare andare meglio le cose con la Nike, se devo essere onesto. Non sono assolutamente soddisfatto del nostro accordo". Un commento anche sul progetto del nuovo stadio di Tor di Valle: "Il nuovo impianto ci permetterebbe di essere tra le prime 10 squadre d'Europa per introiti".