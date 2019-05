Addio Daniele De Rossi, Pallotta: "Grazie ai tifosi per l'omaggio strameritato"

Due tweet sull'account dell'As Roma. Così il presidente James Pallotta ha deciso di ringraziate i tifosi della Roma per l'omaggio reso allo stadio Olimpico a Daniele De Rossi nel corso della sua ultima partita con indosso la maglia giallorossa. Dopo il silenzio nel quale si era trincerato dopo la comunicazione del mancato rinnovo al centrocampista di Ostia, il patron giallorosso torna a parlare, e lo fa anche per ringraziare mister Ranieri che, dopo aver portato la squadra in Europa League, ha terminato la sua seconda avventura sulla panchina della squadra della sua città e di cui non ha mai nascosto la sua fede.

Due i tweet del presidente James Pallotta. Il primo dedicato proprio al tecnico di San Saba: "Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì - cinguetta Pallotta su Twitter -. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie".

Oltre a mister Ranieri, a cui la Curva Sud, ed in particolare i Fedayn, hanno dedicato uno striscione facendolo commuovere in diretta tv, Pallotta ha poi ringraziato quegli stessi tifosi che lo stanno contestando dall'annuncio del mancato rinnovo contrattuale a De Rossi.

"Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato - il secondo tweet di Pallotta -. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili".