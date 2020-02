Palestrina calcio, la carica del ds Pistolesi: “Dobbiamo dare tutti qualcosa in più”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Palestrina (Rm) – Il Palestrina è tornato al successo. Dopo il k.o. infrasettimanale nel “particolare” recupero sul campo del Pontinia (in cui si è giocato “solo” il secondo tempo dopo la sospensione per maltempo di fine gennaio), la formazione di mister Stefano Scaricamazza ha violato il campo del Formia con un prezioso 3-1 firmato dai sigilli di Grizzi, Pagliaroli e Di Mario. Il direttore sportivo Francesco Pistolesi fa il punto della situazione: “Con il risultato positivo di domenica contro il Formia chiudiamo una settimana intensa che ci ha visto giocare tre partite molto impegnative, di cui due fuori casa e una tra le mura amiche. Io sono sempre positivo e guardo i numeri che sono sempre quelli più interessanti e dicono la verità in questo sport: il nostro cammino dal primo dicembre ad oggi è buono, ma non basta per stare nelle due posizioni che contano quindi bisogna dare tutti qualcosa in più a partire dal custode fino ad arrivare alla società, solo così possiamo ambire a riprendere le squadre che abbiamo davanti”. Il Palestrina, insomma, ha tutte le intenzioni di essere protagonista nel girone B di Eccellenza: “Tutti noi siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo, ma bisogna alzare l’asticella con molta calma, grande equilibrio e tanta determinazione in più” spiega ancora il direttore sportivo che poi guarda avanti. “In settimana, per la prima volta durante la stagione, avremo tutta la rosa al completo con i rientri in gruppo di Giovanni Cristofari e Turmalaj che erano fermi da diversi mesi. I ragazzi sono consapevoli di ciò che dobbiamo fare per alzare la mira: il campionato sarà incerto fino all’ultima giornata e chi avrà costanza andrà in serie D” conclude Pistolesi. La formazione arancioverde ora preparerà l’importante match interno di domenica prossima contro il Casal Barriera, terzo con un punto di vantaggio sui prenestini.