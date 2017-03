Palermo-Roma, probabili formazioni: Spalletti rilancia Perotti

La Roma affronta il Palermo, nel match della 28^ giornata di Serie A. La squadra capitolina ha vinto gli ultimi tre confronti con il Palermo in campionato, segnando sempre almeno quattro gol, dopo che nei precedenti tre aveva ottenuto un solo punto. Quello giallorosso è tuttavia il club a cui il Palermo ha segnato più reti nel massimo campionato, 67 in 55 confronti.

QUI PALERMO - Morganella sostituisce lo squalificato Rispoli, mentre sulla sinistra dovrebbe esserci Trajkovski per l'altro squalificato Balogh. Sorride invece mister Lopez per i recuperi di Nestorovski, Cionek e Sallai usciti acciaccati dal match contro il Toro.

QUI ROMA - Probabile il ballottaggio a centrocampo tra De Rossi e Paredes e quello in attacco tra Salah e Perotti. In difesa Rudiger appare una certezza, Juan Jesus al posto dello squalificato Manolas. Sembra dura toccare Nainggolan e Dzeko per gli equilibri d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-5-1) Posavec; Morganella, Goldaniga, Gonzalez, Aleesami; Chochev, Gazzi; Sallai, Henrique, Embalo; Nestorovski. All. Lopez

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, De Rossi, Emerson; Salah, Nainggolan; Perotti. All. Spalletti