Torino-Roma, le pagelle: male El Shaarawy. Magico Dzeko, Pastore delude

La Roma vince 1 a 0 contro il Torino nell'esordio del campionato di Serie A. Il primo tempo nello stadio 'Grande Torino' è intenso con due pali esterni colpiti dai giallorossi. I granata rispondono con una traversa. Nel finale altro legno romanista. Al minuto 89 Edin Dzeko regala la vittoria su assist di Patrick Kluivert.

Le pagelle di Torino-Roma

Olsen 6 - Il portiere svedese è una delle novità di questa stagione giallorossa. Entrato in campo i tifosi romanisti gli tributano un applauso per dargli coraggio. Dimostra coraggio in un paio di uscite basse, un po' meno nelle lettura quando la difesa della Roma gioca più alta. Al primo tiro in porta fa una papera, la fortuna lo aiuta. Para, invece, su Meite, Belotti e Iago Falque nel finale.