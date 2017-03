Palermo-Roma, le pagelle: buona la prima di Grenier. El Shaarawy colpisce

La Roma vince 3 a 0 contro il Palermo nel match della 28^ giornata di Serie A. Dopo 22 minuti i giallorossi passano con un bell'assist di Clement Grenier che illuma per Stephan El Shaarawy bravo a firmare l'uno a zero. Nel finale Edin Dzeko entra, segna e chiude i giochi. Nel finale gioia per Bruno Peres.

Szczesny 6,5 - Dopo la prova di Allison in Europa League, il polacco torna a difendere i pali della porta della Roma. Dopo tre minuti fa una papera clamorosa ma il fuorigioco di Nestorovski gli evita la figuraccia. Nella ripresa si riscatta con una bella parata su Diamanti e poi su Morganella.