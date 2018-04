Derby, le pagelle della Lazio: Parolo è ovunque, Immobile non punge

La Lazio pareggia 0 a 0 contro la Roma nel derby della 32^ giornata di Serie A. Grande spettacolo prima dell'inizio della gara con coreografie da urlo. Partita equilibrata con poche occasioni e qualche fiammata. Nel finale espulso Stefan Radu e traversa di Edin Dzeko.

Strakosha 6,5 - Il portiere albanese non è in un periodo di forma smagliante come ha dimostrato nei gol presi contro il Salisburgo dove si è preso le sue responsabilità. Al novantesimo al primo intervento salva la Lazio con una super parata su Dzeko.