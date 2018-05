Cagliari-Roma, le pagelle: Under è un cecchino. Bene il giovane Capradossi

La Roma contro il Cagliari nel posticipo della 36^ giornata di Serie A. La gara della Sardegna Arena la apre l'eclettico Cengiz Under su assist di Edin Dzeko. Nella ripresa i ritmi calano ma il risultato non cambia.



Alisson 6,5 - Partita agevole del brasiliano che non riposa mai. Sempre bravo a disimpegnarsi con i piedi e nei lanci lunghi. Una serata molto tranquilla con qualche brivido come una deviazione sciagurata di Bruno Peres che però non lo trova impreparato, ed una uscita un po' avventata. Nel finale è super su Sau.