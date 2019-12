Pagano, Rizzello e Sica sul podio per la Lazio Scherma Ariccia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Risultati sempre in crescita per la Scuola di scherma "Emmanuele F.M. Emanuele" ricca di talenti dagli Under 14 agli Assoluti, sia del settore sciabola che del settore spada! A Lucca, durante la 1^ prova nazionale u14, ha incantato la sciabola elegantissima di Francesco Pagano, oro nella categoria allievi e la determinazione di Camilla Rizzello, argento nella categoria Giovanissime dopo un assalto tiratissimo con la solita avversaria di finale, la romana Grassi. La spada ha invece esultato doppiamente con Susan Maria Sica per il bronzo conquistato nel Campionato Italiano U23 svoltosi a Forlì e per la fantastica sponsorizzazione da parte della famosa Leon Paul London, ditta british top per il materiale schermistico! Benissimo anche la neo aquilotta Dalila Sciarra, fermata per una sola stoccata nell'assalto per l'ingresso nelle prime 8! All'estero la sciabolatrice Alessia Piccoli si è piazzata al 12° posto e 2^ delle italiane in gara nella tappa tedesca del Circuito Europeo Cadetti ad Eislingen, con questo risultato l'atleta di Ariccia è in lizza seriamente per Europei e Mondiali di categoria! Brillanti risultati anche qualche settimana fa a Frascati, dove Flavia Castellacci (oro), Federico Marini (argento), Adriano Gatti (7°), Federico Cuccioletta (8°) e Martina La Rovere (8^) si sono imposti nella prova open di sciabola. La Società ariccina è ora impegnata, in collaborazione con il Comitato Regionale FIS Lazio del Presidente Claudio Fontana, nell'organizzazione della 21^ edizione delle "Stelle di Natale", appuntamento noto ed apprezzato nel mondo della scherma e riservato alle categorie dei più piccini ed al gruppo delle diverse abilità, quest'ultimo sostenuto nell'attività dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale del. Prof. Avv. Emmanuele Emanuele. Appuntamento dunque il 21 dicembre p.v. al Palariccia per il natale della scherma dei piccoli! DIDASCALIA FOTO Camilla Rizzello argento a Lucca (photocredit@trifiletti per federscherma)