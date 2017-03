Campionati Assoluti di lotta: Chamizo da spettacolo ad Ostia

Il campione del mondo e bronzo olimpico a Rio 2016 Frank Chamizo ha dato spettacolo al PalaPellicone di Ostia e ha conquistato il suo primo scudetto tricolore con le insegne del CS Esercito.

L’italo-cubano ha condotto la gara con la classe e l’eleganza che gli sono proprie incantando letteralmente il pubblico accorso ad Ostia (Roma) per vederlo lottare.

"Mi sono divertito a gareggiare - commenta Chamizo a fine gara - ma non voglio nascondere che mi sono anche molto emozionato. In particolare è stato entusiasmante vedere la passione e la voglia con la quale i ragazzi mi hanno affrontato, ho sentito che per loro sono un esempio e uno stimolo alla crescita agonistica. Inoltre sono onorato di aver portato un nuovo titolo al Centro Sportivo dell’Esercito che mi ha dato fiducia fin dal mio primo momento in Italia. Sento tanto calore nei miei confronti dal mondo della lotta che io sinceramente ricambio".

Se la star della lunga giornata di lotta è stato sicuramente Frank Chamizo sono in molti ad aver consolidato il loro prestigio nel panorama italiano conquistando il titolo Assoluto, tra i quali Dalma Caneva che nella specialità femminile è arrivata al settimo scudetto.

Per quanto riguarda la classifica delle Società le Fiamme Oro Roma si confermano al vertice dello stile libero ribadendo, dopo la gara di ieri, il loro dominio nelle specialità maschili, mentre va al CUS Torino lo scettro della specialità femminile.

Queste le campionesse Assolute 2017

kg. 48 Assunta PERSICO - ASD Agoghe' Napoli

kg. 53 Morgane GERARD - Chiavari Ring Lotta

kg. 55 Arianna CARIERI - WRESTLING LIUZZI

kg. 58 Carola RAINERO - Fiamme Oro Roma

kg. 60 Francesca INDELICATO - CUS Torino

kg. 63 Sara DA COL - CUS Torino

kg. 69 Dalma CANEVA - Centro Sportivo Esercito

kg. 75 Maria DIANA - The Wrestling Family A.S.D.

Questi i campioni Assoluti stile libero 2017

kg. 57 Givi DAVIDOVI - CUS Torino

kg. 61 Salvatore MANNINO - Meeting Giarre A.S.D.

kg. 65 Angelo COSTA - Fiamme Oro Roma

kg. 70 Frank Chamizo - Centro Sportivo Esercito

kg. 74 Carmelo LUMIA - The Wrestling Family A.S.D.

kg. 86 Aron CANEVA - Centro Sportivo Esercito

kg. 97 Simone IANNATTONI - ASD New Popeye Club Livorno

kg. 125 Guglielmo CECCA - Sporting Club Villanova