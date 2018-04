Oratorio Cup, domenica le finali a Torraccia

Sabato 21 e domenica 22 aprile, presso il CS Torraccia, in via Francesco Paolo Bonifacio, a Roma, si svolgeranno le fasi finali della XIII edizione della ORATORIO CUP 2017/2018, un evento calcistico organizzato dal CSI, il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Roma, che coinvolgerà 2000 atleti e 3000 persone al seguito delle squadre.

L’Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI. Non è semplicemente il campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un progetto educativo e formativo ad ampio respiro e a lunga gittata, che coinvolge tutte le fasce d’età e unisce tutti i partecipanti in un grande coro di persone. Basti ricordare i numeri della passata stagione: 216 squadre, 2354 atleti, 321 educatori, 1211 partite disputate.

L’Oratorio Cup è una proposta educativa e formativa a misura di parrocchie, oratori ed istituti religiosi della provincia di Roma che, oltre a proporre attività sportiva per i ragazzi, dedica un percorso formativo a dirigenti, educatori ed allenatori.

La proposta sportiva si articola in un percorso motorio/sportivo studiato appositamente per ogni fascia d’età, coinvolgendo, soprattutto gli atleti più giovani, in diverse discipline.

La particolarità dell’Oratorio Cup è la presenza dell’addetto all’arbitraggio che ogni realtà sceglie e forma tramite incontri sul regolamento del Calcio a 5, e che mette a disposizione nelle gare casalinghe. È una figura molto importante che insieme agli allenatori e i dirigenti forma la terza squadra in campo, quella degli educatori. In questo spirito ogni realtà organizza a fine gara il IV tempo che è l’occasione per i ragazzi di mischiarsi e diventare amici.

L’Oratorio Cup si conclude nella grande giornata di festa finale che vede tutte le squadre di tutte le categorie impegnate in gare che assegnano dalla prima all’ultima posizione.