Villa Borghese è rosa, Only Women's: il 5 marzo corrono solo le donne

Domenica 5 marzo, Acsi Nazionale e Acsi Italia Atletica presentano la prima edizione della Only Women's – 1000 Donne a Villa Borghese. La manifestazione podistica su strada, in collaborazione con lo SPORTING PALACE di via Mantova, si compone di 3 prove: non competitive km 1 e km 5 – Competitiva Km. 10.



La manifestazione è dedicata ed aperta alle sole donne, cosa assai rara nell’ambito podistico nazionale ed unica in quello romano. L’obiettivo della Only Women's – 1000 Donne a Villa Borghese è quello di coinvolgere tutte le fasce d’età, dalle giovanissime alle più mature per dare uno stimolo alla pratica sportiva femminile.



Le donne, ce lo confermano tutte le statistiche, hanno molti più impegni rispetto agli uomini e questo determina una mancanza di tempo da dedicare a loro stesse, alla loro salute, al loro piacere personale. Tutti ormai riconoscono all’attività motoria una funzione di medicina preventiva, tanto che in alcune regioni d’Italia si sta sviluppando la possibilità per i medici di base di prescrivere l’attività motoria come una vera e propria cura. Un fatto impensabile solo pochi anni fa, una vera e propria svolta culturale che sta emergendo nel nostro Paese.



Anche alla luce di tutto questo si è pensato di organizzare una manifestazione dedicata solo alle donne che comprenda una distanza minima, 1000 metri alla portata di tutte sia di passo che di corsa, una di 5 km per chi già si dedica a qualsiasi sport, ed una di 10 lm per chi pratica l’attività podistica.



L’intento degli organizzatori è fare in modo che la Only Women's – 1000 Donne a Villa Borghese diventi la prima di tante manifestazioni di corsa dedicata alle sole donne, una serie di eventi podistici dai 1000 ai 10.000 metri ideati per stimolare le donne di tutte le età a praticare attività fisica.



PROGRAMMA

La prova consiste in una corsa podistica su tre distanze, 1 km – 5 km e 10 km, che potranno essere scelte dalle partecipanti all’atto dell’iscrizione.

- Alle ore 8,30 ritrovo all’interno di Piazza di Siena.

- Alle ore 9,30 inizierà il riscaldamento guidato da istruttori dello Sporting Palace

- Alle 10,30 la partenza della corsa.

- Alle ore 12,00 previste le premiazioni.



DISTANZA E PERCORSO

La prova si disputa sulla distanza di km. 1 – 5 – 10 con ritrovo a Piazza di Siena. La gara si snoderà attraverso Viale Pietro Canonica, Viale dei Cavalli Marini, Viale dei Pupazzi, Viale Pietro Canonica, Piazza di Siena, Viale Pietro Canonica, Viale dei Cavalli Marini,Viale del Museo Borghese, Viale dell’Uccelleria, Viale dei due Sarcofaghi, Viale dei due Mascheroni, Piazzale Scipione Borghese, Via Giovanni Vasanzio, Viale dei due Mascheroni, Viale dei due Sarcofaghi, Viale delle due piramidi, Viale Antonino e Faustina, Viale dei Cavalli Marini, Viale dei Pupazzi, Viale Pietro Canonica, Piazza di Siena.



ISCRIZIONI

Le iscrizione potranno essere effettuate online sul portale www.onlywomens.it, presso lo Sporting Palace di Via Mantova 1, inviando il modulo d’iscrizione per mail a atletica@acsi.it oppure direttamente prima della partenza della manifestazione.

La quota di iscrizione è di € 10,00.