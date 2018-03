Un'altra vittoria per la Onda Volley Estate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Anzio (Rm) – La serie C femminile dell’Onda Volley Estate ne ha vinta un’altra. Le ragazze tirreniche hanno superato Marino con un rotondo 3-0 esterno, anche se la partita non è stata semplice come si può intuire dai parziali: 25-20, 24-26 e 25-27. «Abbiamo avuto dei cali di concentrazione in certi momenti della gara, ma abbiamo fatto sicuramente una buona prestazione – dice il capitano e martello classe 1985 Sara Congiu – Nel primo set eravamo avanti e poi abbiamo “allungato” il parziale con qualche errore, una cosa simile è accaduta anche nel secondo e nel terzo, ma ciò che contava più di tutto era portare a casa un altro successo». L’Onda Volley Estate è salita al terzo posto in classifica, scavalcando la Virtus Roma. «Stiamo facendo un’ottima stagione e la graduatoria lo conferma. La nostra forza sta nel gruppo: siamo unite e compatte, in campo mettiamo sempre il cuore e l’anima. Poi possiamo anche perdere, ma abbiamo una grandissima determinazione nel cercare la vittoria». Nel prossimo turno le ondine avranno un esame estremamente complicato: al centro sportivo delle “4 Casette” di Anzio (inizio ore 16) arriverà il Talete secondo della classe. «All’andata perdemmo 3-0 al termine di una gara comunque tirata, a dispetto del punteggio – ricorda Congiu – Di fronte, comunque, ci fu una squadra organizzata e soprattutto strutturata dal punto di vista fisico. Ci fecero fare una grossa fatica nel fare punto perché dimostrarono una difesa molto buona. Sarà una partita complicata, ma noi stiamo lavorando bene in settimana e vogliamo giocarci le nostre carte». Prima del prossimo appuntamento di campionato, l’Onda Volley Estate tornerà in campo per la semifinale d’andata della Coppa Lazio: accadrà stasera contro Civitavecchia. Intanto deve assolutamente stringere i denti e provare a reagire la serie C dell’Antica Braceria Anzio volley. Nell’ultimo turno, la prima squadra maschile del club anziate è stata superata per 3-0 sul campo di Gaeta, seconda della classe: dopo aver perso il primo set per 25-21, l’Antica Braceria Anzio volley non è riuscita a trovare la reazione giusta né nel secondo (perso 25-20), né nel terzo (25-17). Nel prossimo turno i ragazzi di coach Garzi affronteranno in casa un altro match complicato, quello di sabato (ore 19) contro la Libertas quarta forza del girone.