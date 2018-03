Il nuovo corso del Team Coratti parte da Mentana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il 2018 del Team Coratti è ai nastri di partenza e verrà inaugurato, nella mattinata di domenica, con un appuntamento all’interno dei confini del Lazio. Saranno infatti le strade casalinghe del 1° Trofeo Città di Mentana a fare da palcoscenico all’impegno d’esordio di una stagione carica di significati per la storica compagine ciclistica capitolina. Per il 40° anno di attività il presidente Simone Coratti ha infatti deciso di dare nuova linfa a tutto il progetto, grazie anche all’ingresso nei quadri dirigenziali dell’ex professionista Alessandro Proni, che ha già iniziato a dare il proprio prezioso contributo nelle vesti di team manager. L’annata che si appresta ad iniziare costituirà infatti un ideale punto di partenza per un percorso di più ampio respiro, tramite il quale la società punterà a proporsi come punto di riferimento per il ciclismo giovanile regionale e non solo. Le basi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine saranno poste proprio dalla categoria Juniores, composta per il 2018 da un rosa di 11 elementi, molto variegata sia a livello di provenienza territoriale, sono rappresentate ben 4 delle 5 province del Lazio, che di storie individuali. Ai più esperti ragazzi del secondo anno sono stati infatti affiancati dei nuovi innesti ancora tutti da scoprire, provenienti in alcuni casi anche dal settore del fuoristrada. L’intento sarà dunque quello di valorizzare ogni singolo corridore, scommettendo sulle potenzialità di un gruppo destinato a crescere gara dopo gara. Una sfida senza dubbio stimolante, raccolta con grande entusiasmo in primis dai direttori sportivi Pierluigi Terrinoni e Tarcisio Saccucci, tecnici navigati e vere e proprie garanzie per la categoria. In tal senso la prova di domenica sarà un test importante per verificare i meccanismi e gli equilibri di un collettivo che si ritroverà insieme in corsa per la prima volta, lungo un tracciato non dei più esigenti sotto il profilo altimetrico, ma dal finale esplosivo ed adatto agli scattisti. Considerare il tutto come un semplice rodaggio sarebbe tuttavia riduttivo ed in controtendenza con il DNA di una squadra abituata a competere in qualsiasi occasione con ambizioni di risultato. Il roster per il 2018: Stefano Ceci, Lorenzo Fantini, Matteo Iafrate, Lorenzo Leoni, Emanuele Marino, Matteo Marino, Gabriele Monaldi, Emanuele Monti, Samuele Necci, Richard Perica, Dennis Polisena Marco Bea Addetto Stampa Team Coratti