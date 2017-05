Nuoto, Luca Dotto alla presentazione del meeting nazionale di Monterotondo

Nel Centro Aria Sport di Largo Somalia è stato presentato alla stampa il V Trofeo Città di Monterotondo Meeting Nazionale di Nuoto che si terrà nei giorni sabato 13 e domenica 14 maggio nello Stadio del Nuoto della città eretina. Come ha spiegato il Presidente di Aria Sport Vittorio Ricerni il tradizionale appuntamento con il nuoto ad alto livello, si aggiorna e si consolida grazie al format di due giorni che ha reso l’evento più attuale e spettacolare.

L’obiettivo è quello di cercare di innalzare sempre più gli standard qualitativi e organizzativi di una manifestazione diventata anno dopo anno un appuntamento clou per il nuoto di tutto il Centro Italia. La presenza di un campione del calibro di Luca Dotto Campione Europeo dei 100 s.l. è la conferma della volontà dei dirigenti di Aria Sport di fare del Meeting di Monterotondo una vetrina di prestigio nel panorama natatorio nazionale.

“Sono contento di partecipare a questo meeting. Anche se non è una finale mondiale è sempre un’occasione per testare la mia condizione e per limare certi errori nella nuotata – ha sottolineato il nuotatore della Forestale primo italiano a scendere sotto lo storico muro dei 48” con il tempo di 47”96 e capace di battere il fuoriclasse americano Michael Phelps nel Meeting di Orlando dell’anno scorso – anche se non ci crederete la mia più bella soddisfazione è stato abbattere il muro dei 48” più ancora dell’oro europeo e dell’argento mondiale. So che la vasca di Monterotondo è veloce e proverò a fare un buon tempo. Questi meeting sono importanti nella preparazione di un atleta. Se si vuole essere al top per i Mondiali di Budapest di luglio si deve dare sempre il 100% anche in questo tipo di gare che io affronto sempre con il massimo impegno”.

Tra gli altri big in gara allo Stadio del Nuoto di Monterotondo Francesco Bianchi e Alex Di Giorgio (CC Aniene), Matteo Milli (Team Lombardia) nonchè la campionessa estone Gerda Pak. "Sono convinto che avere atleti importanti con un buon palmares, fa salire l’attenzione mediatica dell’evento e aumenta le aspettative dei partecipanti che possono affrontare il meeting con più stimoli” ha concluso Dotto, veneto di nascita ma ormai romano di adozione “Roma è un po’ la mia seconda città. Qui sono stato accolto in maniera incredibile e mi trovo bene. Io personaggio o uomo copertina? Assolutamente no. Il mio primo desiderio è quello di essere un esempio per i tanti bambini e tifosi che mi seguono con affetto e che mi spronano a comportarmi sempre correttamente e lealmente in gara come nella vita".