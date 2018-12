La Roma trova un nuovo leader: è Zaniolo mania. E qualcuno scomoda paragoni con Totti

E' il 59° di Roma-Sassuolo. Zaniolo riceve una palla in verticale di Under, affonda, entra in area, mette a sedere prima Ferrari poi Consigli, e chiude con un cucchiaio facendo esplodere l'Olimpico. I tifosi non sono in estati solo per il 3 a 0 ma perché quel gol promette bene e ricorda la specialità di Francesco Totti.

L'ex Capitano già ha speso parole al miele per lui. Il ragazzo, 19 anni, non vuole montarsi la testa: "Gol simile a quello fatto da Totti nel 2004? Non me lo ricordo, però parlare di Totti è una forzatura. C'è tanto da lavorare, sono contento di questo gol e ora da giovedì subito in campo per farmi trovare pronto per Parma".

Arrivato in sordina, nell'ambito dello scambio con Nainggolan, ha attirato l'attenzione di tutti. Soprattutto per merito di Di Francesco che l'ha fatto esordire addirittura in Champions League contro i campioni in carica del Real Madri il 19 settembre scorso. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, era stato scaricato perché troppo basso e mandato all'Entella.

L'Inter lo prende e con i nerazzurri vince il campionato Primavera segnando 13 gol. Questa estate il trasferimento alla Roma. Gli infortuni di Pellegrini e Pastore gli hanno aperto degli spazi. Le prestazioni hanno consolidato le sue potenzialità e anche il c.t della Nazionale, Roberto Mancini, lo ha convocato per le due sfide di Nations League con Polonia e Portogallo.

"Avevo chiesto due giocatori dell'Inter e prima di tutto Zaniolo - rivela Di Francesco -. Mi prendo il merito di questa scelta, poi i giocatori vanno messi anche in campo. Per me non esiste la carta di identità. Adesso è diventato una pedina importante ma deve continuare a lavorare con umiltà". Anche le big d'Europa si sono accorte di lui.