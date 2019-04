Natale di Roma: il derby non finisce mai, nemmeno sui social

Il derby della Capitale non finisce mai, non succedeva prima ed oggi, attraverso i social media, ancora di più. Lo sanno bene le due squadre capitoline protagoniste di uno sfottò 2.0 sui propri profili twitter. A dare il via al botta-risposta la Lazio che per celebrare il 2772° compleanno della città il 21 aprile twetta gli auguri omettendo di scrivere il nome dell'Urbe: "A te che ci hai donato l’onore di essere la tua Prima Squadra: auguri, Caput Mundi".

Un augurio che ha trovato la pronta risposta del collega che cura il profilo Twitter della Roma che ironizzando con i'augurio dei 'cugini' laziali posta una foto con un cruciverba con scritta una parola palesemente sbagliata: "63 orizzontale: la Capitale d'Italia", "Caput Mundi" appunto, a richiamare il tweet della Lazio.

🦅 A te che ci hai donato l’onore di essere la tua Prima Squadra: auguri, Caput Mundi pic.twitter.com/bPHIRU7Y1q — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 21 aprile 2019