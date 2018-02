Nasce la Comunità Sportiva dei Castelli Romani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

I Castelli Romani puntano all'Europa, attraverso lo sport. Domani, 17 febbraio, alle 11.30 a Frascati, si terrà la cerimonia di firma del protocollo d'intesa per la costituzione della Comunità Sportiva dei Castelli Romani. L'obiettivo è, appunto, di respiro internazionale: candidarsi come Comunità Europea dello Sport 2020. Il progetto è stato promosso dal delegato allo Sport del Comune di Grottaferrata, Federico Masi e ha ottenuto l'adesione delle amministrazioni di Frascati, Rocca di Papa e Marino. Altre si aggiungeranno a breve, con l'obiettivo comune di migliorare l'attività sportiva dei cittadini, ammodernare le strutture e favorire il turismo.La candidatura della Comunità dei Castelli Romani sarà vagliata dalla commissione della Aces Europe e l'esito sarà reso noto entro il 2018. «Sono entusiasta di questa prima, storica candidatura di una Comunità del Lazio – ha detto Claudio Filippo Briganti, Delegato del Lazio Aces Italia – È la testimonianza di una attività sportiva che unisce i Comuni al di là dei diversi schieramenti politici, con il fine comune della condivisione dello sport e del benessere dei cittadini». *ACES Europe Delegazione Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. La Delegazione italiana è stata costituita per essere più "vicini" ai numerosi municipi italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale, Città, Comune e Comunità Europea dello Sport e per seguire i municipi italiani premiati che concorrono anche per il Premio di Migliore Città Europea dello Sport. Obiettivo della Delegazione italiana è anche quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati. NELLA FOTO: Claudio Filippo Briganti Aces Italia, con Luciano Andreotti (Sindaco di Grottaferrata), Roberto Mastrosanti (Sindaco di Frascati),Federico Masi (delegato allo Sport del Comune di Grottaferrata) Carlo Colizza (Sindaco di Marino), Emanuele Crestini (Sindaco di Rocca di Papa), Vincenzo Lupattelli e Luigi Ciaralli ACES Italia