Napoli-Lazio, probabili formazioni: riecco Milinkovic e Lulic

La Lazio contro il Napoli, nel big match del sabato sera valevole per la 24^ giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi deve riscattare il ko contro il Genoa, per restare attaccata al treno Champions. Una curiosità lega le due squadre: nessuna squadra ha segnato più gol nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato di Napoli e Lazio (sette ciascuna) e nessuna ne ha messi a segno di più reti nelle prime frazioni di queste due squadre (26 ciascuna).

Le ultime dai campi

Inzaghi ritrova Lulic e soprattutto Milinkovic-Savic. L'unico dubbio al momento è in difesa, dove Wallace è in vantaggio su Caceres e Bastos per affiancare De Vrij e Radu. Dopo la "rottura" con Inzaghi Felipe Anderson non sarà convocato. Rischia di non esserci anche Lukaku, fermato da un affaticamento. Mertens recupera, contro la Lazio ci sarà. Assenti Raul Albiol e Hysaj, saranno Chiriches e Maggio i sostituti.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina, Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Hamsik, Jorginho, Allan; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Sarri

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. Allenatore: Inzaghi