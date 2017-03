Nainggolan-Pjanic amici-nemici: a cena insieme a Montecarlo

Amici-nemici. Radja Nainggolan e Miralem Pjanic nonostante le sfide del campo da calcio restano inseparabili. Se in pubblico il Ninja ha sempre criticato il bosniaco per avere "tradito" i colori giallorossi con un duro "se va alla Juve non gli parlo più" in realtà la loro amicizia non è mai stata in discussione.

E la conferma arriva da Montecarlo, dove domenica sera il belga e il bosniaco si sono trovati a cena con le rispettive compagne. Nainggolan in arrivo dalla Capitale, Pjanic direttamente da Udine.