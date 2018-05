Roma, Nainggolan non convocato per i Mondiali: il Belgio lo fa fuori

Clamorosa esclusione per Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma non andrà ai Mondiali in Russia. A deciderlo in ct del Diavoli Rossi Roberto Martinez che, in conferenza stampa, ha spiegato l'esclusione del Ninja. "E' un top player. La ragione della sua esclusione è tattica: negli ultimi due anni la squadra ha lavorato in modo specifico e altri giocatori ricoprono quel ruolo. Sappiamo che ha grande importanza nel suo club, ma qui non possiamo dargli un ruolo", le parole del ct. In passato Nainggolan ha avuto più di un problema proprio con Martinez e la federazione belga.