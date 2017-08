Nainggolan choc: "Lascio il Belgio. Da oggi ci sarà soltanto la Roma"

Radja Nainggolan ha detto addio alla nazionale del Belgio. Il ninja ha rilasciato un'intervista al portale belga Het Nieuwsblad annunciando l'addio alla nazionale dei Diavoli Rossi: "Lascio perchè continuare non ha senso. L'anno scorso ho giocato 53 partite con una delle migliori squadre d'Italia, cioè la Roma. Faccio sempre del mio meglio, vado d'accordo con tutto eppure c'è sempre qualcosa. Lascio il Belgio, ho 29 anni e non mi faranno andare più avanti. Sono stato costretto a lasciare. Da oggi ci sarà soltanto la Roma".

Una situazione esplosa dopo la non chiamata del Ct del Belgio: "Martinez mi ha chiamato alle 11, un’ora prima dell’annuncio delle convocazioni. Mi ha detto che durante gli altri match di qualificazioni non gli ero parso abbastanza concentrato per il Belgio. Stavo per esplodere dopo quella frase".

Il motivo sembra essere il ritardo di Nainggolan nella riunione prima del match contro l’Estonia. Una situazione che ha fatto esplodere il belga. Questa estate Nainggolan ha avuto modo di incontrare anche Martinez in vacanza a Ibiza, dove c'è stato l'ennesima prova della freddezza del rapporto tra i due: "Eravamo nello stesso ristorante, era seduto ad un tavolo vicino al mio. Non mi ha nemmeno salutato".