Nainggolan "'mbriaco fracico": per il ninja Capodanno a base di alcol, sigarette e bestemmie

"Anche a Capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli. Ma fatevi una vita...". Dopo una notte quantomeno movimentata, Radja Nainggolan riemerge su twitter e attacca chi ha riportato la notizia delle sue dirette social a base di alcol, sigarette e bestemmie. Un Capodanno in diretta su instagram che non poteva sfuggire a chi si nutre di pane e pallone ed ovviamente anche a chi ne scrive. Così, per chi si fosse perso lo spettacolo, siti e profili social hanno rilanciato la notizia.

E pazienza se il Ninja questa mattina aveva cancellato le dirette incriminate. La rete si sa non dimentica e in tanti avevano già scaricato e ricaricato su youtube o su facebook il video in cui il belga giocava a paddle, fuma e dice di essere "mbriaco fradicio". Svegliato, Nainggolan ha pensato bene di twittare un attacco a chi ha rilanciato la notizia. Resosi però conto dell'accaduto, e forse rimproverato dalla società - che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport l'avrebbe convocato per un colloquio - ha postato su instagram le scuse ai tifosi. Ecco di seguito il messaggio.

Ecco il video incriminato, con le bestemmie silenziate.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery