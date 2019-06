E' morto Nello Governato, il "professore" che salì con la Lazio sul tetto d'Europa

Si è spento all'età di 81 anni Nello Governato. Nato a Torino è stato calciatore, giornalista e dirigente sportivo. Cresciuto nel vivaio della squadra torinese, nel suo ruolo di centrocampista ha giocato nella Lazio dove ha militato complessivamente per nove stagioni.

E' morto Nello Governato: ex calciatoe e dirigente della Lazio

Un legame stretto quello del "Professore", così era soprannominato, con il club biancoceleste dove nell'era del presidente Sergio Cragnotti ricoprì il ruolo di direttore sportivo: in quel periodo d'oro i biancocelesti conquistarono il secondo scudetto, mentre in Europa Coppa delle Coppe e Supercoppa UEFA. Nello Governato è stato anche scrittore e giornalista per "TuttoSport".

Il cordoglio della Lazio per la scomparsa di Nello Governato

"La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato e si uniscono al dolore della famiglia" - il messaggio del club biancoceleste.

I funerali di Nello Governato si terranno lunedì 10 giugno alle ore 10.30 presso la parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, via Cassia 1286.