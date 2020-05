E' morto l'ex Roma Joseph Perfection, il migrante abbandonato in stazione che si allenò Trigoria

E' morto a soli ventuno anni per un arresto cardiaco Joseph Perfection Bouasse Ombiogno. Camerunense classe 1998, sbarcò in Italia nel 2014.

Appena arrivato venne agganciato da un personaggio che gli promise una carriera da calciatore professionista ma quando arrivò a Roma, davanti alla stazione Termini, venne abbandonato a sé stesso senza un tetto né soldi per mangiare.

L'ultima squadra nella quale ha giocato è il Cluj, in Romania. Tre anni fa, il sogno di allenarsi con campioni come Totti e De Rossi. La Roma lo aveva notato in un'amichevole contro la Liberi Nantes, squadra composta da giocatori rifugiati e richiedenti asilo politico e aveva deciso di portarlo a Trigoria per aggregarlo alla Primavera, senza poterlo tesserare per più di un anno a causa di alcuni 'paletti' messi dalla Fifa per i tesseramenti dei minori extracomunitari.

Nel 2017 scriveva in un post Instagram: "Un anno fa la mia vita è cambiata. Roma nel cuore". Oggi la tragica notizia della morte.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020