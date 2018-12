Scontri tra ultras, ululati razzisti e un tifoso morto: sabato si gioca. La Serie A non si ferma

La morte di Daniele Belardinelli, capo ultras prima di Inter e Napoli, all'esterno dello stadio San Siro, non ferma la Serie A. La Federcalcio, dopo ore di riflessione, ha deciso: "Sabato si gioca, il campionato non si ferma. Ma la linea deve essere molto dura, sono in attesa di capire le decisioni del Giudice sportivo, ma bene ha detto il questore Cardona sui provvedimenti che proporrà".

"Io mi devo preoccupare della parte sportiva, quello che emerge ieri da questo punto di vista sono i cori razzisti nei confronti di Koulibaly. La norma in merito è chiara, l'arbitro non può in questo momento interrompere la gara. Un approfondimento con il ministero dell'interno può aiutare a focalizzare meglio questa norma, ma al momento l'unico soggetto che può interrompere è il responsabile della sicurezza dell'ordine pubblico. L'arbitro di ieri ha applicato le regole del gioco, non ha fatto nulla di sbagliato", ha aggiunto il presidente del pallone Gravina.

"Al prossimo Consiglio Federale – conclude il presidente della FIGC – dopo aver fatto preventivamente un’opportuna valutazione con il Ministero dell’Interno e i responsabili dell’ordine pubblico, è mia intenzione proporre di cambiare le norme circa la sospensione di una gara per renderle ancora di più facile applicazione".

Il tifo violento non va però sminuito. Roma lo sa bene, anche con i recenti fatti di Trastevere con un carabiniere ferito da una bottiglia lanciata da ultras laziali. Per sabato 29 dicembre è previsto un nuovo turno di Serie A e non è escluso che alcune gare possano essere disputate senza tifosi ospiti.

Nel 2018 non si può morire per una partita di calcio.

A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 dicembre 2018

