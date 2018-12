Calcio italiano in lutto, è morto Gigi Radice: fu allenatore della Roma di Dino Viola

Calcio italiano in lutto per la scomparsa di Gigi Radice. Nato a Cesano Maderno nel 1935 fu anche allenatore dell'As Roma nella stagione 1989-90, quando alla presidenza dei giallorossi c'era il compianto Dino Viola. Nonostante un solo anno a Trigoria, mister Radice rimase nel cuore dei sostenitori romanisti raggiungendo nella stagione 1989-90 un sesto posto che voleva dire qualificazione in Coppa Uefa. Era la Roma del Principe Giannini, di Rudi Voeller, Stefano Desideri, Fabio Petruzzi e Ruggero Rizzitelli e dell'ultimo anno con la maglia giallorossa di Bruno Conti.

Una storica qualificazione avvenuta quando la Roma giocava allo stadio Flaminio, a causa dei lavori di ampliamento dello stadio Olimpico che ospitò le partite della Nazionale ad Italia 90. Rimasto nel cuore dei romanisti, la Sud lo ammirò per la sua tenacia. Non a caso all'ultima giornata di quell'unico campionato come tecnico della Roma, il cuore caldo del tifo romanista rese omaggio al suo allenatore (che a breve sarebbe stato sostituito da Ottavio Bianchi) con uno striscione che recitava "Un uomo solo al comando. 11 leoni al suo fianco, la sua maglia è giallorossa, il suo nome è Gigi Radice".

Lunga la carriera di Gigi Radice, prima come terzino destro e poi come allenatore. Vestì le maglie di Milan, Triestina e Padova, poi la carriera da allenatore che in 30 anni di panchine lo vide allenare Monza, Treviso, Cesena, Fiorentina, Cagliari, Torino, Bologna, Milan, Bari, Inter, Roma, Genoa ed ancora Monza. Sulla panchina del Torino i suoi traguardi più importanti. Proprio Radice fu l'ultimo mister a portare il Tricolore a Torino sulla sponda granata, era la stagione 1975-76.

