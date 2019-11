Roma, morto Bruno Nicolè: segno il gol della prima Coppa Italia vinta

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso a 79 anni Bruno Nicolé che oltre alla Nazionale vestì le maglie di Alessandria, Sampdoria, Roma, Mantova e Juventus per poi concludere con quella del Padova.

La Roma ha voluto ricordare l'ex giocatore protagonista della prima Coppa Italia della società giallorossa. Il primo novembre 1964, infatti, fu lui, a 5 minuti dalla conclusione della finale disputata in casa del Torino, a raccogliere un passaggio di Giancarlo De Sisti e a realizzare il gol della vittoria.

Una grande gioia per lui, che a fine partita scoppiò in un pianto liberatorio, una grande gioia per tutti i tifosi romanisti, che accorsero in migliaia alla stazione Termini per festeggiare il ritorno della squadra e l'eroe di quel successo. E pensare che Bruno Nicolè, scomparso ieri all'età di 79 anni, non avrebbe dovuto giocare in quella finale.

Il 6 settembre, a Roma, era infortunato. La partita finì 0-0 e si giocò la ripetizione in casa del Torino. Le condizioni non perfette di Manfredini e Angelillo, però, convinsero l'allenatore Lorenzo a puntare su Bruno Nicolè, che era alla sua prima e unica stagione in giallorosso.

La Roma lo aveva acquistato dal Mantova, dove aveva giocato dopo le esperienze al Padova e alla Juventus. Concluse la sua annata in giallorosso con 21 presenze (13 in Serie A, 3 in Coppa Italia, 5 in Coppa delle Fiere) e 4 gol (2 in Serie A, 1 in Coppa delle Fiere e 1 in Coppa Italia). Segnò il gol decisivo anche in una inattesa vittoria della Roma in casa del Bologna campione d’Italia. Giocò poi nella Sampdoria e nell'Alessandria, chiuse la carriera a 27 anni, molto presto, per lui che ha sempre fatto tutto molto presto.