Moovit corre con Atleticom

Ci sarà anche Moovit ai nastri di partenza della We Run Rome 2018 , la gara podistica competitiva di 10km e non competitiva di 5km in programma il prossimo 31 dicembre lungo le strade del centro di Roma.

Grazie all’accordo raggiunto con Atleticom , società organizzatrice dell’evento, Moovit accompagnerà tutti i partecipanti dalla linea di partenza all’agognato traguardo. Per l’occasione sarà infatti abilitato un apposito smartlink ( https://moovit.me/WeRunRome2018 ) che permetterà a runners e spettatori, di raggiungere facilmente con i mezzi pubblici lo stadio “Nando Martellini” - Terme di Caracalla (largo delle Vittime del Terrorismo snc), sede di partenza e arrivo della manifestazione.

"In Moovit non ci occupiamo solo di mezzi pubblici. Il nostro obiettivo è infatti promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato sostenendo tutte le iniziative che permettano ai cittadini di entrare a contatto con il tessuto urbano", spiega Samuel Sed Piazza, Director of Partnership

Europa di Moovit , "insieme ad Atleticom vogliamo regalare a tutti i romani una giornata in cui vivere la città tutta d’un fiato".

Atleticom è da sempre molto attenta al tema della mobilità e della viabilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente e della Città. Grazie all’accordo con Moovit, spiega Simone Romeo, Responsabile Marketing e Comunicazione di Atleticom, “tutti i 10.000 iscritti, provenienti da ogni parte d’Italia e da oltre 47 Nazioni, potranno ricevere indicazioni dettagliate per raggiungere il villaggio della We Run Rome utilizzando i mezzi pubblici con un impatto zero per la città di Roma che ci accoglie” Moovit si conferma partner del grande sport della Capitale. Atleticom si aggiunge all’AS Roma Calcio e la Virtus Roma Basket, inserendosi in una vision globale che ha visto l’app numero uno al mondo del trasporto pubblico essere presente anche nelle Final Four di Eurolega 2018 e all’ultima edizione degli Asian Games in Indonesia.