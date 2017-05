Nuoto, anche Luca Dotto al meeting nazionale di Monterotondo

Sabato 13 e domenica 14 maggio è in programma il V Trofeo Città di Monterotondo Meeting Nazionale di Nuoto organizzato da Aria Sport. Il tradizionale appuntamento con il nuoto ad alto livello, si aggiorna e si consolida per essere sempre attuale e spettacolare. Stella della manifestazione sarà quest’anno Luca Dotto, nuotatore di spicco del panorama nazionale e internazionale, Campione d’Europa in carica nei 100 stile libero e primo italiano a scendere sotto il muro dei 48” con il tempo di 47”96, nonché argento ai Mondiali di Shangai del 2011 (unico medagliato italiano nella storia mondiale di questa gara).

Tra gli altri big in gara spiccano i nomi del pluricampione italiano dei 50 e 100 dorso Matteo Milli (Team Lombardia), della reatina Martina Caramignoli (FF.OO.) bronzo agli Europei di Berlino 2014 sui 1500 sl, dei neo-primatisti italiani dei 400 s.l. agli ultimi Criteria di Riccione Noemi Cesarano (4’13”60) e Alessio Proietti Colonna (3’44”37) e della primatista estone dei 200 farfalla Gerda Pak (Time Limit). In gara anche il campione di casa Francesco Bianchi (CC Aniene) argento sui 5000 m. ai recenti Campionati Assoluti Primaverili.

Dopo il successo della passata stagione, anche per la V edizione del Meeting sarà confermato il format di due giorni. L’obiettivo è quello di cercare di innalzare sempre più gli standard qualitativi e organizzativi di un evento diventato anno dopo anno un appuntamento clou per il nuoto del Centro Italia. Saranno due giorni molto intensi come confermano i numeri. Circa 50 società accreditate in rappresentanza di 6 regioni.

Oltre 700 gli atleti (per circa 2000 presenze gare) che si alterneranno nello Stadio del Nuoto di Monterotondo, importante polo di riferimento per le discipline acquatiche, sia agonistiche che dilettantistiche. Si tratta di numeri da record che amplificano il successo dell’evento sportivo.

“Ritengo che possiamo inserire a pieno titolo il Trofeo Città di Monterotondo nell’Olimpo delle manifestazioni dedicate al nuoto con maggior interesse tecnico – sottolinea il Presidente di Aria Sport Vittorio Ricerni – il nostro desiderio è di regalare una due giorni di sport e divertimento alla cittadinanza e fare del Meeting di Monterotondo un’autentica vetrina del nuoto nazionale”.

PRESENTAZIONE UFFICIALE e CONFERENZA STAMPA ARIA SPORT

La presentazione ufficiale della quinta edizione del Trofeo Città di Monterotondo, organizzato da Aria Sport, si terrà presso lo Stadio del Nuoto cittadino – Aria Sport Monterotondo, che ospiterà il meeting stesso, SABATO 6 MAGGIO alle ore 17.00.

Interverranno:

– Matteo Milli, pluricampione d’Italia sui 50 e 100 dorso

– Francesco Bianchi, campione italiano di mezzofondo e argento sui 5000 m. agli Assoluti di Riccione

Attendiamo inoltre la partecipazione delle principali autorità politiche del Comune ed invitiamo tutta la stampa locale a partecipare attivamente a questo grande evento al quale seguirà un piccolo rinfresco aperto ai partecipanti.