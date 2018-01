Mondiali Pallavolo 2018: il calendario, Italia-Giappone al Foro Italico

Cresce l’attesa per i prossimi Mondiali, ospitati da Italia e Bulgaria, che prenderanno il via al Foro Italico di Roma con la gara inaugurale Italia – Giappone in programma il 9 settembre 2018. Firenze ospiterà la Pool A, Ruse in Bulgaria ospiterà la Pool B, Bari la Pool C e Varna (Bulgaria) la Pool D.

Gli azzurri di Chicco Blengini, dopo la gara del 9 settembre con il Giappone, torneranno di nuovo in campo giovedì 13 contro il Belgio, sabato 15 contro l’Argentina, domenica 16 contro la Repubblica Dominicana per chiudere la prima fase il 18 contro la Slovenia. Un calendario ricco di appuntamenti imperdibili come prevede la formula di questa edizione (in ogni giornata di giocheranno soltanto due gare, ad eccezione del primo giorno a Ruse e Bari) con la nostra nazionale che farà di tutto per regalare spettacolo ed emozioni e tutti i tifosi che coloreranno di azzurro gli impianti d’Italia e Bulgaria. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per l’acquisto in prevendita dei biglietti per assistere alle gare.

"Ospitare la gara inaugurale della rassegna di volley più importante è motivo di grande soddisfazione", commentano il Presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi e il Direttore Esecutivo Luciano Cecchi. "Si tratta di una manifestazione unica perché per la prima volta nella storia sarà ospitata da due paesi. Invitiamo tutti i tesserati e le società del Lazio a partecipare con entusiasmo al match in programma al Foro Italico, la nostra regione è stata riconosciuta come “la culla del volley” e l’assegnazione della gara inaugurale a Roma dimostra la grande passione per questo bellissimo sport del nostro territorio!".

Pool A (Firenze, incontro inaugurale a Roma)

9 settembre 2018: ore 19.30 Italia-Giappone.

12 settembre 2018: ore 17 Dominicana-Slovenia; ore 20.30 Belgio-Argentina.

13 settembre 2018: ore 17 Dominicana-Giappone; ore 20.30 Italia-Belgio. Riposano Argentina e Slovenia.

14 settembre 2018: ore 17 Argentina-Dominicana; ore 20.30 Giappone-Slovenia. Riposano Italia e Belgio.

15 settembre 2018: ore 17 Belgio-Slovenia; ore 20.30 Italia-Argentina. Riposano Giappone e Dominicana.

16 settembre 2018: ore 17 Giappone-Belgio; ore 20.30 Dominicana-Italia. Riposano Argentina e Slovenia.

17 settembre 2018: ore 17 Belgio-Dominicana; ore 20.30 Argentina-Slovenia. Riposano Giappone e Italia.

18 settembre 2018: ore 17 Giappone-Argentina; ore 20.30 Italia-Slovenia. Riposano Belgio e Dominicana.

Pool B (Ruse)

12 settembre 2018: ore 14 Olanda-Canada; ore 17 Brasile-Egitto; ore 20.30 Francia-Cina.

13 settembre 2018: ore 17 Egitto-Canada; ore 20.30 Brasile-Francia. Riposano Olanda e Cina.

14 settembre 2018: ore 17 Cina-Olanda; ore 20.30 Francia-Egitto. Riposano Brasile e Canada.

15 settembre 2018: ore 17 Canada-Cina; ore 20.30 Olanda-Brasile. Riposano Francia ed Egitto.

16 settembre 2018: ore 17 Cina-Egitto; ore 20.30 Olanda-Francia. Riposano Brasile e Canada.

17 settembre 2018: ore 17 Egitto-Olanda; ore 20.30 Brasile-Canada. Riposano Cina e Francia.

18 settembre 2018: ore 17 Canada-Francia; ore 20.30 Cina-Brasile. Riposano Egitto ed Olanda.

Pool C (Bari)

12 settembre 2018: ore 14 Camerun-Tunisia; ore 17 Australia-Russia; ore 20.30 Stati Uniti-Serbia.

13 settembre 2018: ore 17 Australia-Stati Uniti; ore 20.30 Camerun-Serbia. Riposano Russia e Tunisia.

14 settembre 2018: ore 17 Australia-Camerun; ore 20.30 Russia-Tunisia. Riposano Stati Uniti e Serbia.

15 settembre 2018: ore 17 Serbia-Tunisia; ore 20.30 Stati Uniti-Russia. Riposano Australia e Camerun.

16 settembre 2018: ore 17 Camerun-Stati Uniti; ore 20.30 Serbia-Australia. Riposano Russia e Tunisia.

17 settembre 2018: ore 17 Russia-Camerun; ore 20.30 Australia-Tunisia. Riposano Stati Uniti e Serbia.

18 settembre 2018: ore 17 Stati Uniti-Tunisia; ore 20.30 Serbia-Russia. Riposano Australia e Camerun.

Pool D (Varna)

9 settembre 2018: ore 19.30 Bulgaria-Finlandia.

12 settembre 2018: ore 17 Iran-Porto Rico; ore 20.30 Cuba-Polonia.

13 settembre 2018: ore 17 Porto Rico-Polonia; ore 20.30 Iran-Bulgaria. Riposano Cuba e Finlandia.

14 settembre 2018: ore 17 Finlandia-Cuba; ore 20.30 Bulgaria-Porto Rico. Riposano Polonia ed Iran.

15 settembre 2018: ore 17 Cuba-Iran; ore 20.30 Polonia-Finlandia. Riposano Bulgaria e Porto Rico.

16 settembre 2018: ore 17 Porto Rico-Finlandia; ore 20.30 Cuba-Bulgaria. Riposano Iran e Polonia.

17 settembre 2018: ore 17 Cuba-Porto Rico; ore 20.30 Iran-Polonia. Riposano Bulgaria e Finlandia.

18 settembre 2018: ore 17 Finlandia-Iran; ore 20.30 Bulgaria-Polonia. Riposano Cuba e Porto Rico.