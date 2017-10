Mondiali Pallavolo 2018, partita inaugurale al Foro Italico per "uno spettacolo memorabile"

Per la terza volta nella storia il Mondiale di volley farà tappa in Italia. Ad aprire le danze la gara inaugurale del Foro Italico. Nella suggestiva cornice della sala Dante di Palazzo Poli si è svolta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione dei Campionato del Mondo maschile di Pallavolo 2018, organizzato congiuntamente da Italia e Bulgaria dal 10 al 30 settembre.

Si comincia dal Foro Italico

La gara inaugurale, in cui giocheranno gli azzurri, si terrà a Roma, a dimostrazione di quanto la nostra città raccolga su di sé il fascino di Capitale internazionale dello sport. Si giocherà al Foro Italico, poi Milano, Bologna, Firenze (che il 30 novembre ospiterà il sorteggio), Bari e Torino, sede delle finali. Le città bulgare coinvolte, invece, saranno: Sofia, Varna e Ruse. "Siamo orgogliosi di ospitare la prima partita del Mondiale 2018 - ha dichiarato il presidente Fipav Roma, Claudio Martinelli - La Città Eterna e il suo meraviglioso pubblico saprà offrire uno spettacolo memorabile, come già accaduto negli anni passati con le partite delle Nazionali maschili e femminili. Faccio già da ora un appello a tutte le società e al movimento, ma la passione dei romani, grandi e piccoli, per la pallavolo ormai è cosa nota a tutti. Siamo pronti!".

A intervenire è stato poi il Presidente del Coni Giovanni Malagò: "Voglio fare i complimenti al presidente Bruno Cattaneo, a Carlo Magri e a tutto il Consiglio Federale che con grande coraggio si sono buttati in questa nuova avventura. Ancora una volta sono convinto che il mondo del volley saprà mostrare tutte le sue eccellenti doti organizzative, così come accadrà per i tornei di Beach Volley che organizzeremo insieme nei prossimi anni".

Il format del Mondiale di Volley

Il Campionato del Mondo maschile si disputerà in Italia ed in Bulgaria e si articolerà in quattro fasi distinte. La terza e la quarta fase si giocheranno in Italia.

Prima fase

Le 24 squadre classificate verranno suddivise in quattro pool da 6 squadre (due si giocheranno in Italia e due in Bulgaria), che si disputeranno con il round robin (60 match complessivi).

Le prime quattro di ogni girone accederanno alla seconda fase conservando i punti conquistati in tutti e cinque gli incontri disputati, mentre la 5a e la 6a verranno eliminate.

Seconda Fase

Le sedici squadre rimaste in gara verranno suddivise in quattro pool (2 si giocheranno in Italia e 2 in Bulgaria) da quattro squadre, che si disputeranno con il round robin (24 match complessivi). Alla conclusione degli incontri verranno stilate delle classifiche delle quattro pool, che terranno conto dei punti conquistati da ogni singola squadra nella prima e nella seconda fase. Le quattro vincitrici delle pool della seconda fase accederanno alla terza fase, insieme alla migliore delle secondedei raggruppamenti italiani ed alla migliore delle seconde dei raggruppamenti bulgari.

Terza fase

Le sei squadre rimaste in lizza verranno suddivise tramite sorteggio in due pool da 3 squadre che si disputeranno con il round robin (6 match complessivi). Le prime due di ciascuna pool accederanno alla quarta fase.

Quarta fase

Le quattro squadre rimaste gara si affronteranno nelle classiche semifinali incrociate e nelle finali per la medaglia di bronzo e per il titolo Mondiale.

Al termine della spiegazione è intervenuto il Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile Gianlorenzo Blengini: “Poter disputare un Mondiale in casa sarà un grande emozione e soprattutto un onore. Ce la metteremo tutta, sia io che i ragazzi, per dare il massimo e rendere orgoglioso il nostro Paese".