Le Mille Miglia fanno 90 anni, il 19 e 20 maggio tappa a Roma

Presentato a Roma il 90° anniversario della Mille Miglia, partenza il 16 maggio da Brescia, ritorno il 21 dopo quattro tappe. L’arrivo a Roma in via Veneto è previsto per il 19 maggio a partire dalle ore 21,30.

"La Mille Miglia è un mito che si rinnova ogni anno - dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani - e l’edizione 2017 sarà ancora più coinvolgente ed emozionante, non soltanto perché si festeggiano i 90 anni della corsa più bella del mondo. Il numero sempre crescente degli appassionati che si riversano sul percorso, dimostra l’intensità dell’entusiasmo che – oggi come ieri – l’auto accende nel cuore degli italiani. In occasione della tradizionale tappa nella Capitale, Automobile Club d’Italia e Automobile Club Roma organizzano un ventaglio di eventi che celebrano la più grande festa dei motori della nostra tradizione".

In occasione del novantesimo anniversario della Mille Miglia, l’Automobile Club Roma ha deciso di accompagnare il tradizionale passaggio romano delle auto in gara con l’allestimento di una mostra fotografica “Quando corre Nuvolari – Roma dalla Mille Miglia alla Dolce Vita”, diffusa presso i principali hotel ed esercizi commerciali di via Veneto, e con l’esposizione di taluni oggetti rievocativi del periodo pionieristico dell’ACI e dell’automobilismo.

"La mostra - afferma il presidente dell’AC Roma Giuseppina Fusco - attinge al ricco materiale documentale dell’archivio storico dell’Ente, risalente sino agli anni venti e testimonia il legame tra la città di Roma, l’Automobile Club e il mondo dei motori e intende restituire ai visitatori lo spirito del tempo, sottolineando il ruolo dell’ACI Roma quale riferimento dell’automobilismo sin dalle sue origini".

"Una foto cattura un istante - sottolinea Sticchi Damiani - ma con gli anni sbiadisce e scompare tra i cassetti della memoria. Una fotografia che genera emozione, invece, al pari di una bella automobile vince la sfida del tempo e diventa pietra miliare della nostra vita, valorizzando la cultura degli individui e la tradizione della società. Con questo spirito inauguriamo oggi la mostra curata dall’Automobile Club Roma, che nel solco di ACI Storico, tutela le radici del nostro tempo, assicurando un futuro al patrimonio di esperienza e sapienza della Città Eterna in tema di auto, motori e mobilità".

"L’Italia è un brand aspirazionale e la manifattura artigiana del lusso è la sua più coerente rappresentazione" afferma Alberto Piantoni - Amministratore Delegato 1000 Miglia Srl. - La Mille Miglia è un “unicum”, una gara che è anche una suggestione eroica che incrocia bellezza e tecnologia, valori e contemporaneità, fatica e gioia.

L’Automobile Club Roma celebra il 90° compleanno delle Mille Miglia con una mostra fotografica diffusa nella via della dolce vita, all’interno degli hotel di via Veneto. Oltre sessanta foto d’epoca che raccontano lo sport motoristico, il costume e il mondo dello spettacolo tra gli anni Trenta e Sessanta. Attraverso gli scatti dell’Archivio storico dell’AC Roma, per la prima volta visibili al pubblico, è possibile scoprire lo stretto legame tra la Capitale e il mondo dei motori.

La mostra fotografica sarà esposta nella hall dei seguenti hotel: Marriot Flora, The Westing Excelsior, Gran Hotel Palace – Millennium Hotels & Resort, Regina Baglioni, Ambasciatori Palace, Eden, nei negozi Carry On, Zilli, Elisabeth e all’Harry’s Bar.