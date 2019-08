Lazio, Milinkovic si fa male in amichevole: Inzaghi già in ansia per il derby

La Lazio è in ansia per Sergej Milinkovic-Savic e questa volta il mercato non c'entra. Il serbo ha lasciato il campo dopo appena 20 minuti dal suo ingresso, durante l'amichevole tra i biancocelesti e l'Al Shabab.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il centrocampista dovrebbe trattarsi di un problema al tendine. Previsti nel pomeriggio di oggi e la mattina di domani gli accertamenti, finiti i quali se ne saprà di più. Il Sergente, secondo quanto riportarto da Lalaziosiamonoi "potrebbe quindi rimanere ai box per qualche settimana, mettendo quindi a rischio la sua presenza per il debutto in campionato fissato tra 19 giorni, ma soprattutto per il derby in programma sette giorni più tardi". Domani lo staff medico laziale sarà più preciso. L'amichevole è poi terminata con il punteggio di 5-1 per gli uomini di Inzaghi.