Calciomercato Roma, Lovren con i bonus di Alisson e Salah. In attacco ipotesi Milik

Un difensore e un centravanti. Gianluca Petrachi vuole accontentare il tecnico Fonseca e colmare i vuoti della Roma. Se per il reparto arretrato la trattativa è a buon punto, resta un rebus l'attacco. Lovren, per la difesa, e Milik, per l'attacco sono i nomi di giornata.

Il difensore croato è più di un ipotesi. L'accordo con il Liverpol sarebbe infatti ad un passo. Ballano pochi milioni di euro, con la Roma che non vuole arrivare ai 20 richiesti dai campioni d'Europa. La soluzione potrebbe arrivare dai bonus che i reds devono per gli affari Alisson e Salah. Soldi da scalare dal cartellino per il difensore croato con il quale l'accordo non sarebbe difficile. Andrebbe ad affiancare Mancini nella difesa immaginata da Fonseca.

Più complessa la situazione per l'attacco. Il Corriere dello Sport oggi ha aperto una nuova pista, abbastanza concreto. E' quella che porta ad Arkadiusz Milik che, nel caso Icardi finisse a Napoli, verrebbe dirottato a Roma. Il centravanti polacco si ritroverebbe infatti chiuso dal marito di Wanda Nara e finirebbe sul mercato. Viste le difficoltà ad arrivare a Higuain, Falcao e allo stesso Icardi, la pista appare percorribile. I rapporti tra le due società sono buoni, come dimostrano gli affari Manolas - Diawara.