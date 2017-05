Milan-Roma, probabili formazioni: tre punti per la Champions

La Roma affronta il Milan, nel match della 35^ giornata di Serie A. Escludendo il derby appena giocato, la sfida di andata è stata la partita casalinga in cui la squadra di Spalletti ha effettuato meno conclusioni in questo campionato. Ora però serve solo vincere per mantenere il secondo posto.

QUI MILAN - Molti dubbi di formazione per Montella. Dietro, Romagnoli si è allenato a parte e la sua presenza è a forte rischio. Ritornano De Sciglio, largo a destra, e Pasalic, in mezzo al campo, complice anche la squalifica di Kucka. Solito ballottaggio in attacco tra Bacca e Lapadula.

QUI ROMA - Confermata la squalifica di due turni a Strootman (salterà anche la Juve), Spalletti deve fare a meno anche di Rudiger (un turno). In campo al loro posto Bruno Peres e Manolas. Perotti se la gioca con El Shaarawy per l'ultimo posto restante.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Zapata, De Sciglio; Mati Fernandez, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella.

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Emerson Palmieri; Paredes, De Rossi; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Spalletti.