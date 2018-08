Milan-Roma, probabili formazioni: tocca a Nzonzi e Karsdorp

La Roma, dopo il pareggio contro l'Atalanta, cerca riscatto e affronta il Milan nella 3^ giornata di Serie A. A San Siro ci sarà il debutto dal primo minuti di Karsdorp e Nzonzi.

"Potrebbero essere tutti e due della partita dall'inizio, anche se non dovessero avere i 90' nelle gambe", ha detto Di Francesco che non ha escluso l'ipotesi Schick con Dzeko. "Patrick è forte, potrebbe giocare dall'inizio o subentrare, l'altro giorno ha avuto 2-3 palle gol da subentrato, comunque ho risposto alla domanda: potrei cambiare sistema di gioco".

Le ultime su Milan-Roma

Gattuso lancia Caldara titolare. L'ex Atalanta farà parte della nuova linea a quattro con Abate che dovrebbe partire titolare al posto di Calabria. In mezzo, Biglia con Bonaventura e Kessie. In attacco Calhanoglu rientra dopo la squalifica, mentre Higuain e Suso restano intoccabili. Nella Roma si va verso un 4-2-3-1 in cui spiccano De Rossi e Nzonzi in mediana. Karsdorp favorito su Santon. El Shaarawy scalpita e dovrebbe giocare. Pastore ci sarà.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.