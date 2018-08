Diavolo di un Cutrone: Roma all'inferno, Milan in paradiso. Ko al 95'

La Roma perde 2 a 1 contro il Milan nella 3^ di Serie A. I padroni di casa approcciano bene alla partita attaccando bene nel primo tempo e passano con Frank Kessie. Nella ripresa Federico Fazio pareggia i conti da angolo. Altro punticino per i ragazzi di Di Francesco che pareggiano ancora. Nel finale decide Patrick Cutrone.

La partita è fin da subito molto tattica. Nella Roma Schick e Pastore cercano le giocate giuste. Nel Milan, invece, Calhanoglu e Suso tentano di allargare la manovra. Al minuto 8' ci prova proprio il turco rossonero: attento Olsen. Gioca meglio il Milan che al minuto 16' va al tiro anche con Calabria: palla alta di poco. Passa un minuto e Olsen dice no a Higuain.

Al 34' si vede la Roma. Prima discesa di Kolarov per Schick: colpo di testa comodo per Donnarumma. Al 39' passa il Milan. Rodriguez riceve palla sul lato sinistro dell'area di rigore. Il terzino rossonero supera Fazio e mette un pallone rasoterra per Kessie che si inserisce fra Kolarov e Marcano e batte Olsen. E' 1 a 0.

Ad inizio ripresa la Roma si presenta con El Shaarawy per Marcano. Al 49' Higuain gestisce male la palla, la perde e favorisce Dzeko che calcia ma la palla non prende il giro giusto. Al 59' la Roma pareggia. Sugli sviluppi dell'azione da calcio d'angolo, Calabria non libera bene servendo Fazio. Il difensore giallorosso fa partire un diagonale che non lascia scampo a Donnarumma. E' 1 a 1.

Passano 30 secondi il Milan segna ma il Var salva la Roma e Olsen. Al minuto 79' segna Nzonzi ma il Var entra ancora in scena, giustamente, annulla. Nel finale Gattuso ci prova con Castillejo e Cutrone per Bonaventura e Calhanoglu. Nel finale le due squadre ci provano e il risultato cambia al 95'.

Passaggio geniale di Higuain in area di rigore per Cutrone che, tenuto in gioco da De Rossi, si dirige tutto solo verso Olsen e lo batte con un preciso rasoterra. E' il gol vittoria. Vince il Milan 2 a 1 al 95'.

Il tabellino di Milan-Roma

Milan (4-3-3): Donnarumma 6; Calabria 5,5, Musacchio 6, Romagnoli 6,5 (76' Laxalt 6), Rodriguez 7; Kessié 7, Biglia 6,5, Bonaventura 6,5; Suso 6 (82' Cutrone 7), Higuain 6,5, Calhanoglu 6,5 (80' Castillejo sv). All.: Gattuso. Panchina: Reina, Bakayoko, Abate, Caldara, Halilović, Bertolacci.

Roma (3-4-3): Olsen 6; Fazio 6, Manolas 5, Marcano 5 (46' El Shaarawy 6,5); Karsdorp 5 (77' Santon 6), De Rossi 5,5, Nzonzi 5,5, Kolarov 5,5; Schick 5,5, Dzeko 5, Pastore 5,5 (68' Cristante 6). All.: Di Francesco. Panchina: Fuzato, Pellegrini Luca, Juan Jesus, Pellegrini Lorenzo, Ünder, Coric, Kluivert.

Marcatori: Kessie (M), Fazio (R), Cutrone (M)

Ammoniti: Cristante (R), De Rossi (R)