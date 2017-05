Luci giallorosse a San Siro, la Roma cala il poker e abbatte il Milan

La Roma vince 4 a 1 contro il Milan, nel posticipo della 35^ giornata di Serie A. Dopo neanche mezzora i giallorossi, con una doppietta di Edin Dzeko volano. Nella ripresa i giallorossi amministrano il vantaggio ma Mario Pasalic riapre i giochi, ma poco dopo Stephan El Shaarawy fa 3 a 1. Nel finale gioia anche per Daniele De Rossi.

PRIMO TEMPO - La Roma parte forte e passa subito. Doppio scambio tra Salah e Dzeko, il bosniaco riceve al limite dell'area e di prima intenzione scarica un gran destro sotto l'incrocio! Donnarumma non può arrivarci. Risponde il Milan con Deulofeu: errore di De Rossi, che regala palla allo spagnolo. Deulofeu avanza velocissimo, arriva al limite e cerca un tocco in area. Una deviazione manda la sfera vicinissima al palo sinistro.

Al 17' miracolo di Donnarumma su Perotti. L'argentino avanza e da posizione centrale lascia partire un gran destro a giro, che il portiere rossonero devia sul palo destro con un grandissimo intervento. Al 23' conclusione improvvisa da oltre 30 metri di Sosa, che costringe Szczesny al grande intervento in corner.

Al 28' la Roma raddoppia con Dzeko. Calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Paredes. Dzeko anticipa tutti sul primo palo e batte Donnarumma da posizione ravvicinata. Il Milan barcolla. Al 38' Nainggolan e Salah scambiano bene, l'egiziano serve il belga al limite, ma la conclusione è deviata ancora da Donnarumma sul palo! Sulla ribattuta Salah spara alto da due passi. La Roma domina ma non riesce a fare tre a zero.

SECONDO TEMPO - Montella si ripresenta con Bertolacci per Mati. Il Milan, con la forza dell'orgoglio, prova a reagire ma la Roma riesce ad addormentare la gara. Al 60' Perotti alza bandiera bianca, al suo posto El Shaarawy. Al 67' guizzo della Roma che porta al tiro Emerson: blocca Donnarumma. Al 72' spazio anche a Grenier per Nainggolan.

Il Milan attacca a testa bassa e segna al 76'. Corner, sponda di Ocampos e colpo di testa vincente di Pasalic: è 2 a 1. Passano tre minuti ed El Shaarawy fa 3 a 1: palla per Dzeko, che protegge la sfera e serve El Shaarawy. Il Faraone controlla e batte Donnarumma con una conclusione perfetta sotto l'incrocio destro! Gol dell'ex, nessuna esultanza.

La Roma, con il doppio vantaggio, torna a comandare la partita. Al minuto 86' Paletta affossa Salah in area: rosso per il difensore e rigore. Dal dischetto De Rossi segna e fa 4 a 1. La partita scorre via così senza problemi e i ragazzi di Spalletti tornano a Trigoria con tre punti d'oro in vista della volata finale per il secondo posto che vale la Champions League.

TABELLINO

Milan: Donnarumma 6,5; De Sciglio 5, Zapata 5,5, Paletta 4, Vangioni 4,5 (68' Ocampos 6,5); Pasalic 6, Sosa 5,5, Mati Fernandez 5 (46' Bertolacci 6); Suso 6, Lapadula 5, Deulofeu 5. A disp.: Storari, Plizzarri, Gomez, Gabbia, Vangioni, Locatelli, Montolivo, Honda, Bacca, Cutrone. All. Montella.

Roma: Szczesny 6,5; Emerson 6,5, Manolas 6, Fazio 6,5, Juan Jesus 5,5; De Rossi 6,5, Paredes 6,5; Salah 6,5, Nainggolan 6,5 (72' Grenier 6), Perotti 6,5 (60' El Shaarawy 7); Dzeko 8 (82' Bruno Peres sv). A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Mario Rui, Gerson, Totti. All. Spalletti.

Marcatori: 2 Dzeko (R), Pasalic (M), El Shaarawy (R), De Rossi (R)

Espulso: Paletta (M)

Ammoniti: Vangioni (M), Manolas (R), Bertolacci (M), Ocampos (M)