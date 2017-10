Dzeko e Florenzi illuminano San Siro: la Roma batte il Milan

La Roma vince 2 a 0 contro il Milan, nel posticipo delle 18 della 7^ giornata di Serie A. La partita, nervosa, registra tanti errori in mezzo al campo. Nella riprsa il lampo di Edin Dzeko sblocca la gara e poco dopo Alessandro Florenzi raddoppia. Nel finale rosso per Hakan Calhanoglu.

Partita bloccata con tanti errori

Si gioca a ritmi piacevoli a San Siro ma anche con tanti errori. Al 20' Donnarumma scivola al momento del rinvio, lasciando la porta sguarnita: Strootman non ci pensa due volte e calcia dalla lunghissima distanza, con la sfera che termina di poco fuori. Poco dopo ci prova Florenzi: ne esce un tiro debole e centrale. Al 25' è il turno di Kessié dai venticinque metri: tiro forte e teso, sfera di poco fuori.

Strootman ko, entra Pellegrini

Al 31' Strootman alza bandiera bianca, al suo posto Pellegrini. La partita, tuttavia, non cambia ritmo. Al 34' Calhanoglu salta due avversari, evita la scivolata di Manolas e calcia in porta verso il primo palo: buona idea, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 43' Pellegrini dribbla Bonucci, Musacchio e Borini, ma il suo tiro in diagonale è lento e centrale: para Donnarumma.

Nervosismo e poco spettacolo

Nella ripresa il Milan rientra con più voglia, ma la Roma non molla e quando attacca fa paura. Al 52' contatto Bonucci-Dzeko, con il capitano rossonero che mette giù l'attaccante giallorosso. Grandi proteste del bosniaco, che viene ammonito da Banti. Poco dopo manata di Bonucci ai danni di Dzeko, con il bosniaco che resta a terra con le mani sul volto. L'arbitro non estrae cartellini.

Le prime occasioni da rete

Al 60' bel cross di Rodriguez per André Silva che manca, per poco, il colpo vincente. Al 62' verticalizzazione strepitosa di Pellegrini, che mette Florenzi a tu per tu con Donnarumma: il numero ventiquattro giallorosso, però, spara addosso al portiere rossonero. Sessanta secondi dopo ci prova Bonucci con un tiro forte e teso dall'interno dell'area: Alisson si supera e salva il risultato. Poco dopo il portiere brasiliano è attento anche su Kalinic.

Dzeko e Florenzi illuminano San Siro

Al 74' Dzeko illumina San Siro. Pallone in verticale di Pellegrini per Dzeko, che lascia sul posto Musacchio e da fuori batte Donnarumma con un tiro sul secondo palo, complice la deviazione di Romagnoli. Roma in vantaggio. Il Milan, colpito, reagisce con André Silva e Borini. Al 78' la Roma chiude la gara. Dzeko difende palla tra due difensori avversari e premia l'inserimento di Nainggolan: tiro del belga, respinta centrale di Donnarumma e tap-in vincente di Florenzi. 0-2 Roma. Il Milan alza bandiera bianca e Calhanoglu si becca pure il cartellino rosso. Tre punti d'oro per la Roma di Di Francesco che scaccia indietro il Milan in classifica.

Il tabellino di Milan-Roma

Milan: Donnarumma 5; Musacchio 5,5, Bonucci 5,5, Romagnoli 5,5; Borini 6 (84' Bonaventura sv), Kessié 5,5, Biglia 6, Calhanoglu 4, Rodriguez 5,5; André Silva 6, Kalinic 5 (82' Cutrone sv). A disp.: Storari, A. Donnarumma, Zapata, Paletta, Abate, Calabria, Montolivo, Mauri, Locatelli, Bonaventura, Suso. All. Montella.

Roma: Alisson 6,5; Bruno Peres 5,5, Manolas 6,5 (85' Juan Jesus sv), Fazio 6,5, Kolarov 6; Nainggolan 6,5, De Rossi 6, Strootman 6 (31' Pellegrini 7); Florenzi 6,5, Dzeko 7, El Shaarawy 5 (78' Gerson sv). A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Moreno, Castan, Gonalons, Under, Antonucci. All. Di Francesco.

Marcatori: Dzeko (R), Florenzi (R)

Espulsi: Calhanoglu (M)

Ammoniti: Dzeko (R), Biglia (M)