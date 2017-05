Mezza Maratona di Roma, più di 5mila correranno in notturna

Sabato 17 giugno, di sera, si svolgerà la 1^ Mezza Maratona di Roma: le emozioni dell’evento di running più partecipato d’Italia, la Maratona di Roma, saranno riproposte sulla distanza dei 21 chilometri. Si correrà nel centro storico della Città Eterna, con partenza alle ore 21, con le vie più celebri della capitale pronte ad accogliere migliaia di amanti della corsa, inclusi quelli che si cimenteranno sulla distanza di 10 chilometri prendendo parte alla storica CorriRoma abbinata alla mezza maratona.

A un mese dal via della 1^ edizione, sono già 3.700 gli iscritti alla 21 chilometri, dei quali quasi il 40% da fuori regione e il 10% provenienti da 51 differenti nazioni, e 1.300 alla 10 chilometri (aperta a tutti).

La Mezza Maratona di Roma è dedicata a Save the Children, charity partner dell’evento. Save the Children Italia è stata costituita alla fine del 1998 come Onlus ed ha iniziato le sue attività nel 1999. Oggi è una Ong riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri che porta avanti attività e progetti rivolti sia ai bambini e alle bambine dei cosiddetti paesi in via di sviluppo che a quelli che vivono sul territorio italiano.