Nuoto, Luca Dotto star del meeting a Monterotondo

A Monterotondo cresce l’attesa per il Meeting Nazionale di Nuoto che si terrà sabato e domenica nello Stadio del Nuoto della città eretina e che vedrà in gara il Campione Europeo dei 100 s.l. Luca Dotto primo italiano a scendere sotto il muro dei 48”. “Sono contento di partecipare a questo meeting. Ho scelto di gareggiare sui 50 m. ed anche se non è una finale mondiale è sempre un’occasione per testare la condizione e limare certi errori nella nuotata.

E’ la mia prima gara dopo la sosta seguita ai Campionati Assoluti e nonostante i pesanti carichi di lavoro di questo periodo proverò a trovare delle buone sensazioni per essere al top della forma ai Mondiali di Budapest”.

Il Campione della Forestale scenderà in vasca nei 50 s.l. sia sabato che domenica intorno alle 15,00. La finale dei 50 prevista in un primo momento per il tardo pomeriggio di domenica è stata infatti anticipata per favorire le esigenze dei media che hanno dato fino ad oggi grande risalto all’evento. Tra gli altri big in gara il campione di casa Francesco Bianchi ed il romano Alex Di Giorgio (CC Aniene). Da seguire anche la prestazione del pluricampione italiano Matteo Milli (Team Lombardia) che nei 100 dorso insegue un buon tempo per garantirsi un posto nella staffetta 4 x 100 ai Mondiali.

La manifestazione giunta alla sua quinta edizione è organizzata da Aria Sport brand che gestisce, oltre al Palazzo del Nuoto di Monterotondo, altri quattro centri sportivi tra i quali due nella capitale ed uno a Rieti. Si annunciano due giorni molto intensi come confermano i numeri: circa 50 le società accreditate in rappresentanza di 6 regioni; oltre 700 gli atleti in vasca per circa 2000 presenze gara.

Come ha spiegato il Presidente di Aria Sport Vittorio Ricerni il tradizionale appuntamento con il nuoto ad alto livello, si aggiorna e si consolida grazie al format di due giorni che ha reso l’evento più attuale e spettacolare: “Strutture come la nostra ce ne sono poche nella provincia di Roma. Avere atleti del calibro di Dotto, Milli e Bianchi è per noi motivo di orgoglio. Sono sicuro che ci aspetta una bellissima due giorni di grande sport”.

Ma il vero obiettivo è quello di cercare di innalzare sempre più gli standard qualitativi e organizzativi di una manifestazione diventata un appuntamento clou per il nuoto del Centro Italia. “Verissimo non a caso siamo già proiettati verso il futuro e proprio in questi giorni stiamo muovendo i primi passi per l’organizzazione del meeting del prossimo anno”. Nella due giorni eretina prevista la partecipazione del presidente del CONI Regionale Riccardo Viola, del Presidente del Comitato Regionale della FIN Gianpiero Mauretti, del Direttore responsabile del noto quotidiano specializzato Swimbiz Christian Zicche e delle massime autorità politiche cittadine. Previsto il pubblico delle grandi occasioni.