Lazio Scherma Ariccia: medaglie a raffica nella seconda prova under 14

Una pioggia di medaglie per la Lazio Scherma Ariccia nella 1a prova interregionale, dedicata alle categorie under 14 e valida per la qualificazione al Campionato Italiano di categoria! Un oro, due argenti, due bronzi e tantissimi piazzati dal 5° all'8° posto, risultati frutto del grande impegno dei ragazzi e della qualità eccellente dello staff tecnico della società ariccina, che vanta maestri ed istruttori titolatissimi. Francesco Pagano conferma l'altissimo livello tecnico raggiunto conquistando il gradino più alto del podio nella categoria unificata ragazzi/Allievi, misurandosi con atleti di un anno più grandi! Argento per Ettore Castrucci e Camilla Rizzello rispettivamente nei "Giovanissimi" e nelle "Bambine"; sul terzo gradino del podio Angelo Formiconi e Sofia Gullo nelle categorie miste "Ragazzi/e-Allievi/e". Si piazzano nei primi 8 gli sciabolatori Gabriele Blasi, Flavia Castellacci, Beatrice Perugini e Filippo Monteferri ed il gruppo degli spadisti Giovanissimi, Ragazzi/Allievi Maria Clara Quattrini, Alessandro Di Lazzaro, Alessio Capitani, Maia Cervo e Giulia Paulis. Soddisfattissimo Vincenzo Castrucci per la grinta dimostrata in pedana da tutti i partecipanti, per il miglioramento tecnico generale dei due settori e per l'immediato impegno dei piccoli neoschermidori. "Con questi ingredienti: impegno, tenacia, ascolto e serietà... sono sicuro che insieme faremo grandi cose" così il Responsabile Tecnico della Società. I corsi di scherma sono ancora aperti ed è possibile effettuare 4 prove gratuite.

Didascalia Roma 3 febbraio 2019 da sx Filippo Monteferri, Francesco Pagano, Matteo Martini e Angelo Formiconi