Matteo Berrettini, Roma tifa per il tennista azzurro agli Us open

Roma è tutta con Matteo Berrettini. Oggi agli Us Open l'azzurro, nei quarti di finale, sfida il francese Gael Monfils. Il 23enne romano punta a diventare il primo azzurro in semifinale nel torneo americano dopo Corrado Barazzutti nel 1977.

Per molti addetti ai lavori Matteo Berrettini, originario del quartiere Nuovo Salario, è il futuro del nostro tennis. Timido fuori dal campo, aggreddivo nel rettangolo con la rete in mezzo. Poco più di due settimane fa aveva battuto Roger Federer a Cincinnati poi, qui all'Us Open il numero 8 del mondo Tsitsipas e per 3 set a zero il talentuoso australiano Kyrgios.

In proiezione di ranking, lunedì Berrettini sarebbe il tennista numero 17 al mondo, numero 13 se batte Gael Monfils ai quarti. Berrettini è poco social: su Instagram posta solo foto di tennis, perché il tennis è il suo centro di gravità permanente tanto che appena però allena nella Rome Tennis Accademy nella zona romana di Bel Poggio, nei pressi di Settebagni, inaugurata a dicembre scorso alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò.

Il 23enne romano non è da tanto che frequenta i tornei dello Slam, ma la sua crescita è stata importante e visibile. "Essere il primo italiano nei quarti a New York 42 anni dopo Barazzutti fa un bell'effetto, soprattutto perché qui c'era Corrado a cui sono molto affezionato e che mi ha sempre seguito. Aver raggiunto questo risultato davanti a lui è stato ancora più magico. Ci siamo parlati tante volte, mi appoggia. Io sono molto orgoglioso di quello che sto facendo. Mi sto togliendo grandi soddisfazioni però non voglio fermarmi qua", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Il quarto di finale Berrettini-Monfils è in programma per le 19.30. La partita sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e il Live Streaming su Eurosport Player, disponibile anche sulle piattaforme DAZN e TIM Vision.