Chi è Matteo Berrettini, il tennista romano entrato nella storia con la semifinale agli Us open

Il 23enne romano Matteo Berrettini compie un'impresa nei quarti di Flushing Meadow superando al quinto set il francese Monfils e diventa il secondo azzurro ad approdare al penultimo atto degli Us Open, 42 anni dopo Corrado Barazzutti che è nel box ad applaudirlo. Ora Berrettini dovrà affrontare per un posto in finale lo spagnolo Rafeal Nadal.

Il tennista originario del Nuovo Salario è diventato così il quarto italiano nell'Era Open (cioè dal 1968) a centrare una semifinale Slam (dopo Panatta, che al Roland Garros ha vinto il titolo nel 1976 ed è stato semifinalista nel 1975 e nel 1973; Barazzutti, in semifinale agli Us Open nel 1977 e a Parigi nel 1978; Cecchinato, semifinalista al Roland Garros lo scorso anno), il più giovane di tutti.

Se la vittoria con Monfils fosse un film, ha detto Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo il successo nei quarti di finale degli Us Open contro il francese, sarebbe "Django Unchained" di Tarantino. "Mi ricordo di un gran bagno di sangue dove alla fine rimaneva in vita solamente una persona. Un po' come questo match", ha raccontato.

Il tennista romano ha ricevuto tanti messaggi dall'Italia ma ce n'è uno in particolare di una ragazza che questa sala stampa la conosce molto bene: Flavia Pennetta. "Sì, era molto contena per me, l'ho ringraziata".

Matteo, dai campi in terra rossa di Roma nord, di strada ne ha fatta. Dal quartiere dove è cresciuto al Circolo della Corte dei Conti è passato poi all'Aniene dove si è affermato. Ama la Nba e tifa per la Fiorentina (passione ereditata dal nonno.

La sua vita romana, Matteo l'ha vissuta tra Tor di Quinto, Villaggio Olimpico, Villa Glori. E poi la Rome Tennis Academy, struttura a Bel Poggio che ha in Vincenzo Santopadre il suo direttore tecnico. Roma tifa per lui e sogna l'impresa contro Nadal.