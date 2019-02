Maratona di Roma: il 7 aprile si corre per le vie della Capitale. Raggi spiega il percorso

E' tutto pronto per la XXV Maratona Internazionale di Roma, in programma il 7 aprile 2019. L'evento sarà supportato da Acea e organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e da Roma Capitale, oltre ad essere inserito nel calendario FIDAL con classificazione Gold e rientra nel ristretto numero di maratone internazionali IAAF Silver Label Road Race.

Oggi la partnership con ACEA è stata presentata alla Centrale Montemartini di Roma, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Presidente FIDAL Alfio Giomi, della Presidente di ACEA Michaela Castelli, dell’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini, DanieleFrongia e del coordinatore della maratona FabioMartelli.

Alla prova competitiva di 42,195 chilometri è abbinata la Stracittadina non competitiva di 5 chilometri, che offre a cittadini e turisti la possibilità di vivere il centro storico di Roma, di corsa o di buon passo, partecipando a un grande evento internazionale. Dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta l'8 ottobre scorso, sono arrivate oltre 8.000 richieste, delle quali 2.000 provenienti da 48 nazioni estere.

All'ACEA Maratona di Roma parteciperà anche una rappresentanza della squadra podistica di ACEA, composta da 45 tra donne e uomini delle varie società del Gruppo, tutti runner appassionati con alle spalle oltre venti maratone di livello internazionale. La squadra partecipa alla manifestazione sportiva della Capitale sin dal 2007, anno della costituzione della sezione podistica, con una media di dieci atleti per edizione.

"La XXV Maratona Internazionale di Roma sarà una grande festa dello sport - dichiara la Sindaca Virginia Raggi -. Grazie ad ACEA e a tutti gli sponsor che credono nella Maratona, nei suoi valori positivi e nell’energia dello sport, il prossimo 7 aprile sarà una giornata dedicata a chi ama Roma e a chi ama la corsa. Sarà una Maratona di tutti e una Maratona per tutti, con un percorso innovativo. Per la prima volta passerà lungo via Cristoforo Colombo, per arrivare su via dei Fori Imperiali, e concludersi al Colosseo. Una giornata aperta anche ai tanti appassionati e alle famiglie che potranno partecipare al percorso non competitivo di 5 chilometri. La Maratona si conferma un evento amato da tutti gli sportivi, che stanno rispondendo numerosi, dall’Italia e dall’estero, perché solo a Roma si può vivere un’emozione straordinaria: correre nella Storia".

"ACEA è orgogliosa di fornire il proprio sostegno alla Maratona di Roma, giunta quest’anno alla XXV edizione – dichiara la Presidente di ACEA, Michaela Castelli - la manifestazione offre ai runner la possibilità di gareggiare in un tracciato che non ha eguali al mondo e costituisce per l’Azienda l’opportunità di contribuire alla valorizzazione dell’immagine della città. L’iniziativa, inoltre, è anche l’occasione per promuovere i valori dello sport e della partecipazione nei quali ACEA crede da sempre".

"Abbiamo accettato la sfida di organizzare la XXV Maratona Internazionale di Roma nell’autunno scorso per evitare che si disperdesse un importante patrimonio costruito negli anni - dichiara il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi-. Grazie al supporto del Comune di Roma, che in questi mesi si è dimostrato un compagno di viaggio presente e attento, oggi possiamo dire che questa sfida la stiamo vincendo. Il percorso verso il 7 aprile arriva a una tappa fondamentale: la sinergia con ACEA, insieme a quella con gli altri partner, permetterà alla maratona della Capitale di realizzarsi nel migliore dei modi. Conoscendo gli sforzi che la Federazione Italiana di Atletica di Atletica Leggera sta facendo per organizzare questa maratona e garantirne la continuità, non possiamo che esserne orgogliosi. La XXV ACEA Maratona Internazionale di Roma sarà ancora una volta una grande festa della corsa e da presidente dell’Atletica Italiana non posso che esserne felice".

"Ringraziamo ACEA per aver deciso di rappresentare il Title Sponsor per la Maratona Internazionale di Roma e, in particolar modo, la Presidente Castelli per aver creduto nel nostro progetto - afferma l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia -. La gara sta vedendo già numeri davvero importanti con oltre 8mila partecipanti finora iscritti, un risultato che si configura come un successo dati i pochi mesi avuti a disposizione per la sua organizzazione. Come detto in passato questa è l’edizione zero, nel futuro, dopo l’assegnazione alla società organizzatrice con il bando ora in fase di disamina, prevediamo di crescere sempre di più, raggiungendo i livelli di eccellenza delle altre capitali europee".

"Ringrazio la Presidente di ACEA per aver creduto in noi e nell'evento che stiamo organizzando per la città di Roma - dichiara il Coordinatore Generale della Maratona Internazionale di Roma Fabio Martelli. la vicinanza di ACEA è una ulteriore testimonianza dell’importanza della Maratona, e questo a beneficio dei partecipanti e della stessa città ai quali lasceremo un'eredità importante. La XXV ACEA Maratona Internazionale di Roma è e sarà la maratona di tutte le società che hanno risposto con grande entusiasmo".